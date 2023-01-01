Американский претендент. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«– Неужели вы не знали, что раненого оленя обычно добивают его же друзья и товарищи?» «Ну вот, дом этот представляет собой своего рода республику, где все свободны и равны, если люди вообще могут быть свободны и равны где-либо на земле значит, я попал именно в такое место, которое стремился найти, здесь я – такой же человек, как и все остальные, большего равенства быть не может. И однако, стоило мне переступить порог этого дома, как я столкнулся с неравенством. За этим самым столом сидят люди, на которых, по той или иной причине, глядят с почтением, и рядом – этот несчастный, на которого смотрят свысока, к которому относятся с пренебрежением, даже оскорбляют и унижают его, хотя он не совершил никакого преступления и повинен лишь в самом обычном грехе – бедности.»



Американский претендент слушать на видеосервисе Wink.