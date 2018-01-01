Американская трагедия. Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Американская трагедия» Теодора Драйзера – одно из лучших произведений американской литературы XX столетия, не потерял своей современности и актуальности и в наши дни. И если вы по какой-либо причине до сих пор не успели прочитать эту выдающуюся книгу или посмотреть одноименный фильм с несравненной Элизабет Тейлор в главной роли – обязательно послушайте аудиоверсию этого романа и убедитесь в этом сами. Краткий сюжет книги: молодой человек Клайд Грифитс из небогатой семьи уличных проповедников всю свою сознательную жизнь мечтает вырваться из мира нищеты и уныния. На одной из вечеринок Клайд знакомится с молодой девушкой – которая оказывается дочерью богатого фабриканта. Эта встреча дает ему уникальный шанс- повернуть свою жизнь на сто восемьдесят градусов, но Клайда тяготит давняя любовная связь с другой девушкой, которая к тому же ждет от него ребенка… Любовь или богатство. Семья или свобода. Молодому человеку предстоит сделать нелегкий выбор. Также не пропустите аудиокниги Теодора Драйзера: «Финансист», «Титан», «Стоик», «Нью-Йорк», «Суета-сует» «Таунсенд и другие рассказы»Исполняет: Александр Бордуков перевод: Зинаида Вершинина © перевод Нора Галь (наследники) ©



Американская трагедия слушать на видеосервисе Wink.