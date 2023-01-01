Американская трагедия (сокращенный пересказ). Теодор Драйзер
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Американская трагедия (сокращенный пересказ). Теодор Драйзер

Американская трагедия (сокращенный пересказ). Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

1925, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература564 мин12+

Сюжет

«Американская трагедия» – самый известный роман классика американской литературы Теодора Драйзера. Книга повествует о трагической судьбе талантливого юноши Клайда Грифитса. Между искренней любовью и большими деньгами он выбирает последнее, страстно желая осуществить заветную «американскую» мечту – во что бы то ни стало из низкого социального слоя пробиться в элиту общества. И на пути к осуществлению этой цели Клайд не останавливается ни перед чем – он идет на убийство любимой девушки.

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