Американская трагедия (сокращенный пересказ). Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

«Американская трагедия» – самый известный роман классика американской литературы Теодора Драйзера. Книга повествует о трагической судьбе талантливого юноши Клайда Грифитса. Между искренней любовью и большими деньгами он выбирает последнее, страстно желая осуществить заветную «американс�кую» мечту – во что бы то ни стало из низкого социального слоя пробиться в элиту общества. И на пути к осуществлению этой цели Клайд не останавливается ни перед чем – он идет на убийство любимой девушки.



Американская трагедия (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.