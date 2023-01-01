Американская трагедия. Книга 3. Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

Третья и завершающая книга романа являет исключительный клубок глубоко психологических, детективных, политических и юридических хитросплетений. Клайд Гриффитс свободен и спешит на озеро, где отдыхают Сондра с компанией молодых людей из высшего общества. Но в дело оказываются вовлечены талантливый следователь и амбициозный прокурор, что запускает такие процессы, в результате которых Клайд стремительно теряет контроль над ситуацией. Драйзеру удалось детально реконструировал на страницах своего произведения типичное для Америки тех лет преступление, да так, что его до сих пор изучают на юридических отделениях американских университетов как классический пример убийства по неосторожности, а судебный процесс детально воспроизводится в учебниках по судопроизводству с указанием на ошибки следствия и суда. “Американская трагедия” по сей день считается крупнейшим творением Теодора Драйзера. Именно в этом большом социальном полотне воплотились все сильнейшие черты Драйзера-романиста: умение строить напряженный сюжет, точность деталей и емкость изображения, яркость описаний, индивидуальность и глубина характеров, безошибочный социальный анализ происходящего, умение обобщить, увидеть за отдельным событием всю картину и приобщить к ней читателя. Сегодня невозможно представить американскую литературу без “Американской трагедии” и ее автора, как невозможно представить русскую литературу без “Преступления и наказания” Достоевского или французскую – без “Мадам Бовари” Флобера”. С. Батурин



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