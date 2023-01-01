Американская трагедия. Книга 2. Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

– Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. – Да, конечно, только смотри, не просиди всю жизнь в зале ожидания. Драйзер писал об истории, положенной в основу своего романа: “Я долго раздумывал над этим происшествием, ибо мне казалось, что оно не только отражает все стороны нашей национальной жизни – политику, общество, религию, бизнес, секс,– это была история, столь обычная для любого парня, выросшего в небольшом городе Америки. Это была исключительно правдивая история о том, что жизнь делает с личностью и как бессильна личность перед ней” Клайд Гриффитс, чудом избежав преследования в Канзас-Сити, оказывается в Ликурге, где, пользуясь расположением своего дяди, не только получает руководящую должность на фабрике, но и входит в светское общество, и находит свою любовь. Казалось бы, что еще нужно для счастья? История молодого человека из низов, который так хотел роскошной жизни и богатства, что оказался способен заплатить за это сколь угодно высокую цену, не перестает будоражить воображение, душу и мысль на протяжении вот уже (скоро) века, с каждым поколением становясь все более и более актуальной. Американская трагедия – основанная на реальных событиях криминально-судебная история, психологическая драма и одновременно суровая отповедь «американской мечте» – стала самым известным романом Теодора Драйзера и сюжетной основой нескольких художественных фильмов: от классических голливудских киноверсий Джозефа фон Штернберга (1931) и Джорджа Стивенса (1951) до вольной и...Слушайте книгу.



Американская трагедия слушать на видеосервисе Wink.