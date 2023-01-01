Американская трагедия. Книга 1. Теодор Драйзер (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

“Некоторые родители дарили своим сыновьям – его ровесникам – автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было. А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых,преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди – его родители – сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать”. Т. Драйзер, Американская трагедия Роман “Американская трагедия” появился на книжных прилавках в середине декабря 1925 года и сразу стал литературной сенсацией, а ее автор – знаменитостью. Высокие оценки критиков, хвалебные статьи во многих газетах и журналах… Журнал “Нейшн” назвал его “величайшим американским романом нашего поколения”. “Драйзер, – писал после прочтения романа Герберт Уэллс, – является гением в высшем значении этого слова”. “Американская мечта” с тех пор давно вышла за рамки национальной идеи, и стала мечтой глобальной. Равно как и никогда не имевший национальной подоплеки вопрос о том, насколько мечта оправдывает средства. Все это (и не только) делает роман “Американская трагедия” сегодня, пожалуй, еще более актуальным, чем во времена своего первого издания. Издательство: Студия озвучания «Глагол», 2017 г. Перевод: Нора Галь Чтец: Дмитрий Оргин Монтаж: Григорий Соковиков Корректор: Любовь Германовна Каретникова



Американская трагедия слушать на видеосервисе Wink.