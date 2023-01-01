American Fairy Tales / Американские волшебные сказки. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 3 часа и 32 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919), автора знаменитой книги «Волшебник из страны Оз». Книга адресована всем любителям англоязычной литературы.



American Fairy Tales / Американские волшебные сказки слушать на видеосервисе Wink.