WinkАудиокнигиAmerican Fairy Tales / Американские волшебные сказки. Лаймен Фрэнк Баум
American Fairy Tales / Американские волшебные сказки. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика212 мин16+
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Сюжет
Длительность записи: 3 часа и 32 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919), автора знаменитой книги «Волшебник из страны Оз». Книга адресована всем любителям англоязычной литературы.
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