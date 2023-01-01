Амаранты. Порабощенный лис. Forthright (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Веками расы амарантов жили бок о бок с людьми, но лишь немногие избранные знали об их существовании. Но однажды таинственные полулюди-полузвери вышли из тени на свет – и привычный мир изменился навсегда. Двадцатилетняя сирота Цумико Хадзимэ почти ничего не знает об амарантах. Внезапно она становится наследницей огромного состояния, владелицей роскошного особняка и хозяйкой дворецкого… которого никак нельзя назвать человеком. Связанный заклятиями, как цепями, Арджент из клана Меттлбрайтов столетиями был обречен служить древнему роду Хадзимэ. Новая госпожа, наивная и неопытная,– его шанс вырваться на свободу. И если для этого нужно выпить до дна чистую душу Цумико – что ж, тем хуже для нее. Ведь всем хорошо известно – лисам нельзя доверять!



Амаранты слушать на видеосервисе Wink.