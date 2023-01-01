Амальгама 2. Тантамареска. Владимир Торин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Таинственные венецианские зеркала, открывающие врата в неведомые миры и пространства, всемогущий Совет Десяти, вершащий судьбы мира в старинном Дворце дожей, сверхсекретные лаборатории под началом спецслужб соперничающих держав, масштабные эксперименты по проникновению в сновидения, зага�дочные гиперборейцы и неуловимый суперагент Глафира. С чем связана внезапная смерть русского императора Александра I, кто верховодит в сознании людей во время сна и почему святого Петра распяли вниз головой? Все это и многое другое ждет вас в новом романе Владимира Торина.



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