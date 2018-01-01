Алый феникс. Владимир Василенко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя-фантаста, работающего в жанре LitRPG, Владимира Василенко «Алый феникс», шестую в серии «Стальные псы»/"Хроник Артара". Пустоши Марракана. Коварный край, в котором опасность подстерегает на каждом шаг�у. И здесь же сокрыты и несметные богатства, которые достанутся самым храбрым, сильным и настойчивым. Однако Мангуста в Марракан привели вовсе не поиски сокровищ. Его путь подходит к концу. Или… все только начинается? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Алый феникс слушать на видеосервисе Wink.