Алые паруса лекция Дмитрия Быкова. Александр Грин,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть «Алые паруса» Александра Грина в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. «Алые паруса» – повесть-феерия о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что чудеса создаются своими руками. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.



Алые паруса лекция Дмитрия Быкова слушать на видеосервисе Wink.