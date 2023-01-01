Алые паруса лекция Дмитрия Быкова. Александр Грин,Дмитрий Быков
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Алые паруса лекция Дмитрия Быкова. Александр Грин,Дмитрий Быков

Алые паруса лекция Дмитрия Быкова. Александр Грин,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература188 мин12+
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Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть «Алые паруса» Александра Грина в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. «Алые паруса» – повесть-феерия о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что чудеса создаются своими руками. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.

Алые паруса лекция Дмитрия Быкова слушать на видеосервисе Wink.

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