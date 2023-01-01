Алые паруса. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Феерия «Алые паруса» – пожалуй, самое известное произведение Александра Грина. Чудесная история о вере в мечту, любви и благородстве не раз вдохновляла режиссеров, композиторов и хореографов на сценическое воплощение, а в 1961 году повесть была экранизирована. После выхода одноименного фильма на экраны, на волне нового романтического подъема в стране, Александр Грин стал одним из самых издаваемых и почитаемых отечественных авторов, кумиром молодого читателя. И любовь эта не угасает по сей день.



Алые паруса слушать на видеосервисе Wink.