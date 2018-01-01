Алтын-толобас. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Действие романа развивается параллельно в современной России и в России конца семнадцатого века. Английский историк Николас Фандорин, потомок знаменитого детектива Эраста Петровича Фандорина, идeт по следам своего предка, Корнелиуса фон Дорна. В то время, как Корнелиус знакомится с Россией пре�дпетровской эпохи, сэр Николас вкушает прелести постсоветской реальности. Оказывается, что Россия сегодня, как и 300 лет назад, полна сюрпризов и неожиданностей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © Б. Акунин ©



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