WinkАудиокнигиАлтын-толобас. �Борис Акунин
Алтын-толобас. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы687 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Действие романа развивается параллельно в современной России и в России конца семнадцатого века. Английский историк Николас Фандорин, потомок знаменитого детектива Эраста Петровича Фандорина, идeт по следам своего предка, Корнелиуса фон Дорна. В то время, как Корнелиус знакомится с Россией пре�дпетровской эпохи, сэр Николас вкушает прелести постсоветской реальности. Оказывается, что Россия сегодня, как и 300 лет назад, полна сюрпризов и неожиданностей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © Б. Акунин ©
Алтын-толобас слушать на видеосервисе Wink.