Альтернатива #3. Точка равновесия. Андрей Красников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя Андрея Красникова – «Альтернатива. Точка равновесия.» – третью в серии «Альтернатива» . Книга озвучена популярным артистом, актером дубляжа и режиссером Сергеем Горбуновым. Следопыт и Эдик снова оказываются в непростом положении. Время поджимает, возможностей для достижения намеченной цели остается не так уж много, коварные враги с каждым днем размножаются все активнее и активнее… К счастью, в виртуальной вселенной «Альтернативы» можно найти неожиданный выход практически из любой ситуации. Приключения на выжженных ядерными ударами просторах Северной Америки продолжаются. ©



Альтернатива #3 слушать на видеосервисе Wink.