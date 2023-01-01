Альтернатива #2. Точка кипения. Андрей Красников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя Андрея Красникова – «Альтернатива. Точка кипения.» – вторую в серии «Альтернатива». Книга озвучена популярным артистом, актером дубляжа и режиссером Сергеем Горбуновым. Следопыт и Эдик оказываются у разбитого корыта. Удар слишком жесток… Но жизнь в виртуальной вселенной «Альтернативы» не заканчивается после одного проигранного боя. Новый план по достижению бесконечного величия уже утвержден, а коварные враги обязательно будут повергнуты в прах… наверное. Если не случится чего-нибудь непредвиденного. Приключения на выжженных ядерными ударами просторах Северной Америки продолжаются! ©



Альтернатива #2 слушать на видеосервисе Wink.