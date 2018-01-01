Алтарь затворенный. Василий Никифоров-Волгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Василий Акимович Никифоров родился в Тверской губернии. Еще в раннем возрасте вместе с семьей переехал из России в Эстонию. Бедность не позволяла ему поступить в гимназию, но, зарабатывая на хлеб и сапожником, и в поле, он не расставался с книгами. Одновременно служил псаломщиком в Спасо-Преображенском соборе г. Нарвы. Первые рассказы Василия Никифорова появились в таллинских и нарвских газетах в 1921 г., а в 1935 г. парижский журнал «Иллюстрированная Россия» присудил писателю премию за рассказ «Архиерей». Один за другим появились сборники «Земля именинница», «Дорожный посох». Началась работа над третьей книгой «Древний город». Однако, с лета 1940 г., после установления советской власти, в Прибалтике начались аресты, в частности, деятелей русской культуры. Василий Никифоров-Волгин был арестован в мае 1941 года. Единственной его виной были книги рассказов, наполненные духом Православия… Его привезли на казнь в Вятскую пересыльную тюрьму и расстреляли 14 декабря 1941 года. Аудиоверсии рассказов, зарисовок и миниатюр Василия Никифорова-Волгина, вошедшие в данный сборник, складываются в тихую, задушевную песню о России. Во времена беззаконий, гонений, обрушившихся на родную землю, в море человеческих страданий писатель отыскивает зерна христианской любви, рисует персонажей, которые сохраняют и несут Святую Русь в своем сердце. ©



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