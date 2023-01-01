WinkАудиокнигиАльпийская баллада. Василий Быков
Альпийская баллада. Василий Быков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика371 мин12+
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Сюжет
У них было три дня, три коротких дня, наполненных любовью и надеждой на спасение. Три почти мирных дня, вместивших в себя целую вечность и подаривших невообразимое счастье бежавшим из плена узникам – белорусу Ивану и итальянке Джулии. Аудиоверсию этого пронзительного романа прочел для вас Народный артист РФ, Лауреат Государственных премий СССР и РФ – Андрей Леонидович Мартынов, полюбившийся и запомнившийся зрителям по роли старшины Федота Васкова в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».
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