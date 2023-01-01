Алмазная лилия. Марианна Красовская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Алмазная лилия» – роман Марианны Красовской, входит в цикл «Цверги и альвы», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, приключенческое фэнтези. И не то, чтобы моя жизнь – унылое… эээ… оно. Хотя скажем прямо, если тебе почти тридцать, у тебя лишний вес, ты работаешь в библиотеке и живёшь �с мамой – это не предел мечтаний. Но когда на горизонте появляется ненормальный папаша, сообщающий тебе, что он – гном из другого мира, начинаешь понимать, что все было не так уж и плохо. В смысле, наследница? В смысле, замуж за делового партнёра? Мне нравятся высокие блондины, а гномы – не нравятся!



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