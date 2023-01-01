Альманах Наваля Равиканта: путеводитель по богатству и счастью. Наваль Равикант, Эрик Йоргенсен. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
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Сюжет
"Раньше мудрецы собирали вокруг себя толпы на площадях и делились с людьми своими представлениями о жизни. Сегодня площади и толпы виртуальные, но, по сути, ничего не изменилось.
Наваль Равикант — философ из «Твиттера», там его читают миллионы. А еще он один из самых успешных инвесторов в истории, вкладывавший деньги в Uber и Twitter, когда про них никто еще не знал. Его мудрость не отвлеченная, а вполне житейская и практическая.
Равикант готов рассуждать о деньгах, счастье, даже смысле жизни. Единственное, чего он не может себе позволить, — быть нечестным. Все, что Равикант сказал, он испробовал на себе. И это привело к впечатляющим результатам.
Впервые на русском — главные идеи Наваля Равиканта в одном саммари."
Альманах Наваля Равиканта: путеводитель по богатству и счастью слушать на видеосервисе Wink.