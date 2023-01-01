Алхимик. Лес желаний. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Лес желаний» – фантастический роман Василия Маханенко, вторая книга цикла «Алхимик», жанр ЛитРПГ, постапокалипсис, темное фэнтези. Что может быть лучше спокойной жизни? Только спокойная жизнь в окружении любящих и родных людей. Тайлину Влашичу незнакомо это чувство. Родители погибли много лет тому назад, жители города сторонятся странного любимца «бога», а опекун всеми силами старается сплавить мальчика со своей шеи. И вот перед Тайлином вновь лежит дорога в неизвестность, страшные ликсы и суровый тренер, угодить которому практически невозможно. Остается только одно – терпеть и двигаться вперед в надежде, что все его желания сбудутся. Если верить преданиям, где-то впереди находится Лес желаний, способный воплотить в жизнь любую мечту. Например – вернуть похищенную Валию Левор, невесту Тайлина. И кстати, кто-нибудь знает, почему Фориан Тарн до сих пор не вернулся из своей поездки?



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