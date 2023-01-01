Алиса в Стране чудес. Льюис Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Есть книги, к которым хочется возвращаться вновь и вновь, перечитывать, отмечать новые смыслы, находить подтексты, упущенные ранее. Одна из таких историй – «Алиса в Стране чудес». Сегодня похождения любознательной девочки в удивительной перевернутой стране предстают перед нами в новом свете, благодаря чарующему голосу Агаты Муцениеце. В ее исполнении роман превращается в совершенно новую, хоть и с детства знакомую сказку, а слушатель сможет вновь окунуться в абсурдные, но такие веселые приключения. «Алиса в Стране чудес» считается детской литературой, но книга Льюиса Кэрролла настолько глубока и многогранна, что и взрослая аудитория увидит там много интересного. Английский мастер слова сумел упаковать сложное абсурдистское содержание в легкую сказочную форму. Здесь можно найти не только необычных персонажей и парадоксальную логику, но и множество философских концепций. Все это позволяет лучше понять, как устроен язык и человеческое мышление.



Алиса в Стране чудес слушать на видеосервисе Wink.