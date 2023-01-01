Alibaba и умный бизнес будущего. Цзэн Мин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Руководители уже не успевают постоянно адаптировать бизнес под все новые и новые изменения. Роль настройщика процессов должен взять на себя искусственный интеллект: он быстрее и лучше любого человека выберет правильную цену, выстроит самую короткую цепочку поставок, предупредит об изменении спроса и спрогнозирует, что и когда надо закупить на всех уровнях производственной цепочки. Это дает умному бизнесу (и его участникам) огромное преимущество перед бизнесом традиционным. А чтобы все это стало возможным, все бизнес-процессы компании должны быть оцифрованы. Именно так сейчас конкурируют ИТ-гиганты мирового бизнеса, включая Alibaba, которая в этой области добилась поразительных успехов. В книге рассказано о внутренней кухне Alibaba, основных стратегиях и нюансах развития умного бизнеса. Написанная главным стратегом компании, эта книга – ценное руководство для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя в океане новой цифровой экономики.



Alibaba и умный бизнес будущего слушать на видеосервисе Wink.