Александр Васильевич Суворов. Илья Ильин,Федор Конюхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фeдор Конюхов Александр Васильевич Суворов Илья Ильин Как мы с Суворовым Измаил брали Александр Васильевич Суворов (1730–1800) – единственный в новой истории полководец, не проигравший ни одного сражения. Предлагаемые повествования о нeм написаны нашими современниками. Фeдор Филиппович Конюхов (род. 1951) – профессиональный путешественник, капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист, писатель, священник. Среди достижений Конюхова – пять кругосветных экспедиций и многократные пересечения Атлантического океана: 16 раз – на парусных яхтах и единожды – на вeсельной лодке. Прославление трудов и побед величайшего полководца вдохновило отца Федора на написание этой книги. Жизнь и подвиги А. В. Суворова, наверняка, найдут отклик в сердцах юных слушателей и читателей. Помимо жизнеописания Александра Васильевича и сведений о его военных подвигах здесь собраны наиболее известные афоризмы Суворова. Илья Ильин (наст. имя Илья Хасанович Чвыр, род. 1957) – российский журналист, драматург, детский писатель. В недавнем прошлом – главный редактор печатной версии юмористического журнала «Ералаш». Сотрудничает с другими детскими изданиями, участвует в кинопроектах. Также много путешествует: побывал в Заполярье, на Курильских островах, прошeл Камчатку. Повесть «Как мы с Суворовым Измаил брали» – увлекательный рассказ от лица современного мальчика Владьки, которому повезло заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть знаменитого героя, стать его сп...Слушайте книгу.



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