Александр Суворов. Сергей Григорьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге известного писателя, автора исторических, фантастических и приключенческих произведений – Сергея Тимофеевича Григорьева вас ждет увлекательный рассказ о великом полководце, основоположнике русской военной теории, генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове. В книгу вошли повести: «Детство Суворова», «Командир Суздальского полка». 1730-1800 гг. Также не пропустите аудиокнигу Сергея Григорьева «На Бородинском поле», «Малахов курган»



Александр Суворов слушать на видеосервисе Wink.