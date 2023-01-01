WinkАудиокнигиАлександр Суворов. Сергей Григорьев
Александр Суворов. Сергей Григорьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература72 мин12+
Сюжет
В аудиокниге известного писателя, автора исторических, фантастических и приключенческих произведений – Сергея Тимофеевича Григорьева вас ждет увлекательный рассказ о великом полководце, основоположнике русской военной теории, генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове. В книгу вошли повести: «Детство Суворова», «Командир Суздальского полка». 1730-1800 гг. Также не пропустите аудиокнигу Сергея Григорьева «На Бородинском поле», «Малахов курган»
Александр Суворов слушать на видеосервисе Wink.