Александр Суворов. Сергей Григорьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию повесть Сергея Григорьева, посвящeнную великому русскому полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову (1730–1800). Автор описывает жизнь удивительного человека и великого полководца, начиная с одиннадцатилетнего возраста. Это рас�сказ о его детстве, юности, зрелых годах, его выдающихся победах и, конечно, о знаменитом переходе через Альпы. Военный талант Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения, его патриотизм и храбрость, высокое понимание долга, любовь к солдатам сделали его имя бессмертным в истории России.



Александр Суворов слушать на видеосервисе Wink.