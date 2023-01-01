Александр Невский. Юность полководца. Василий Ян (книга, 2020) слушать онлайн

Это имя без преувеличения известно каждому в нашей стране. Талантливый дипломат, полководец, святой русской православной церкви – князь Александр Невский. За всю свою жизнь он не проиграл ни одного сражения. Он стал единственным в Европе правителем, который не пошел на компромисс с Римом и католической церковью ради сохранения власти. Его именем называют корабли, улицы и храмы. Орден Александра Невского – одна из самых почетных государственных наград. В аудиокниге «Александр Невский. Юность полководца» вас ждет рассказ о тех временах, когда князь еще не получил своего почетного прозвища «Невский» а был просто отважным Новгородским князем Александром, поднявшим на защиту родной земли всю дружину и всех беззаветно преданных своей родине смелых русских людей.



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