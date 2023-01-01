Александр Македонский. Огни на курганах. Василий Ян
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Александр Македонский. Огни на курганах. Василий Ян

Александр Македонский. Огни на курганах. Василий Ян (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза648 мин12+
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Сюжет

Александр Македонский прожил всего 32 года, но его имя навсегда останется вписанным в мировую книгу истории. Он стал первым полководцем, которому удалось завоевать Персию, египтяне признали в нем фараона и склонили перед ним свои гордые головы. Он хотел править всем миром, но судьба отмерила ему слишком мало времени…

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