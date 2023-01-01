WinkАудиокнигиАлександр Македонский. Огни на курганах. Василий Ян
Александр Македонский. Огни на курганах. Василий Ян (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза648 мин12+
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Сюжет
Александр Македонский прожил всего 32 года, но его имя навсегда останется вписанным в мировую книгу истории. Он стал первым полководцем, которому удалось завоевать Персию, египтяне признали в нем фараона и склонили перед ним свои гордые головы. Он хотел править всем миром, но судьба отмерила ему слишком мало времени…
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