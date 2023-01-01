Александр II. Жизнь и смерть. Эдвард Радзинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы до сих пор ищем ответы на мучительные вопросы: почему от царя, названного русской историей «Царем Освободителем», уничтожившего постыдное русское рабство, реформировавшего всю русскую жизнь, к концу его правления отвернулось русское общество? Почему плодом первой русской перестройки стала могущественнейшая террористическая организация, до той поры невиданная в Европе? Почему великого реформатора убили дети его же перестройки? Русский террор, родившийся во времена Александра II, предвосхитил террор нашего века. И в нынешних газетах можно прочесть те же фразы, те же идеи, которые волновали давно истлевших в земле русских террористов в дни Александра II. Они – были первыми! И даже понятие «война с террором» принадлежит все тому же Александру II – его времени. Так что банальнейший, но (увы!) вечный афоризм: «Основной урок Истории заключается в том, что люди не извлекают из Истории никаких уроков» явился эпиграфом и к этой книге. Впрочем, как и запись в дневнике брата царя, великого князя Константина Николаевича: «Может быть, это самая важная эпоха в тысячелетнем существовании России». Кровь и насилие сопровождали историю его предков, царей из династии Романовых. И убийство собственных государей стало тайной русской традицией в XVIII веке. Частью родословной нашего героя. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Эдварда Радзинского: «Любовные сумасбродства Джакомо Казановы», «Прогулки с палачом», «Несколько встреч с покойным господином Моцартом», «Иоанн-мучитель», «Театр ...Слушайте книгу.



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