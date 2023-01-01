Алебардист. Владимир Кучеренко (книга, 2020) слушать онлайн

Счастье Сергея, молодого человека лет двадцати с небольшим, оборвалось в одно мгновение. Его беременная невеста умирает буквально у него на руках. В отчаянии Сергей просит помощи у самого Сатаны. Но враг рода человеческого хитер, он предлагает Сергею не просто сделку, а участие в некой игре. Выиграет Сергей – получит возлюбленную обратно. Проиграет – они оба останутся в Преисподней. Сатана утаил от Сергея лишь одну подробность: Преисподняя-то современная! Вместо котлов и сковородок – комплекс серверов популярной онлайн-игры, вместо чертей – мобы, вместо вечных мук – квесты. Сергей засыпает в криогенной капсуле, а просыпается в мире под названием Кара, под ником Головолом, в статусе… младенца, который растет буквально не по дням, а по часам…



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