Алая луна Меру. Сборник. Гилберт Кит Честертон
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Алая луна Меру. Сборник. Гилберт Кит Честертон

Алая луна Меру. Сборник. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы336 мин12+
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Сюжет

ЧЕСТЕРТОН Гилберт Кийт [1874-1936] – английский писатель. Один из крупнейших представителей детективной литературы. Его произведения отличают сюжетная занимательность, эксцентричность, парадоксальность мышления. В сборник вошли рассказы об отце Брауне. Этот маленький кроткий священник в труднейших, на первый взгляд неразрешимых коллизиях неизменно оказывается носителем того, что свято исповедовал Честертон как мыслитель и художник, – гуманистического здравого смысла…

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