Алая луна Меру. Сборник. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ЧЕСТЕРТОН Гилберт Кийт [1874-1936] – английский писатель. Один из крупнейших представителей детективной литературы. Его произведения отличают сюжетная занимательность, эксцентричность, парадоксальность мышления. В сборник вошли рассказы об отце Брауне. Этот маленький кроткий священник в трудн�ейших, на первый взгляд неразрешимых коллизиях неизменно оказывается носителем того, что свято исповедовал Честертон как мыслитель и художник, – гуманистического здравого смысла…



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