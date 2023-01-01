Аларих, король вестготов: Падение Рима глазами варвара. Дуглас Бойн (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Заклейменные позором исчитавшиеся отбросами римского общества, готы были жестокими «варварами», уничтожившими «цивилизацию», покрайней мере втрадиционной трактовке истории краха Рима. Ноесли чуть-чуть сдвинуть точку обзора, этооживит их инашу историю. Хотя римляне заботились озаконе ипорядке, этобыло общество, гдеторжествовали жестокость истремление квыгоде. Аларих вырос недалеко отреки, которая отделяла готскую землю отримских владений. Ониспытал насебе влияние пограничной политики, которая отнимала детей переселенцев уих родителей, иему было отказано вльготах, которые он, вероятно, ожидал отвоенной службы. Римляне ожесточенно спорили поповоду того, кому должны быть предоставлены привилегии гражданства. Онихотели укрепить свою власть вмире, ноне были так уверены насчет римской идентичности; они зависели отиностранных товаров, новысмеивали чужеземцев иотказывали тем вправе быть услышанными исчитаться людьми. Вотличие отримлян, среди которых прижизни Алариха наблюдался рост фанатизма, нетерпимости ирадикализма, готы, какпрактикующие христиане, ценили религиозный плюрализм итерпимость. Готы, которым придали маргинальные черты ивыставили устрашающими предвестниками разрушения инаступления Темных веков истории, сохранили достижения Древнего мира, которые мы принимаем какдолжное. Вгрядущие века готика станет символом самой свободы– качества, которое высоко ценили члены британского правительства, скептически относившиеся квласти королей икоролев; они построили здание своего парламента вготическом стиле. Длякого Длявсех, ктоинтересуется историей. Длятех, ктоготов взглянуть насобытия прошлого по-новому.



Аларих, король вестготов: Падение Рима глазами варвара слушать на видеосервисе Wink.