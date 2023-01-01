Актриса и милиционер. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

Не совсем юная, но все еще чертовски привлекательная актриса Нора Лаубе волею случая оказывается замешана в очень неприятную историю. С шестого этажа, прямо с балкона ее однокомнатной квартиры, падает мужчина. Шансов выжить у несчастного практически не было. Ужасная трагедия, но вот вопрос: как мог очутиться в квартире Норы абсолютно незнакомый ей человек? Ведь женщина жила одна, ключей никому не оставляла, в гости никого не приглашала. На следующий день после происшествия на пороге квартиры Норы появляется юный провинциал – участковый милиционер Витeк. Возможно ему удастся внести хоть какую-то ясность в эту запутанную историю и выяснить причину произошедшего. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Галины Щербаковой: «Скелет в шкафу», «Трем девушкам кануть», «Вам и не снилось», «История в стиле РЭП».



Актриса и милиционер слушать на видеосервисе Wink.