Акт исчезновения. Кэтрин Стэдмен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР ОТ ЗВЕЗДЫ СЕРИАЛА «АББАТСТВО ДАУНТОН». Ведущая британская актриса Миа Элиот отправляется в Лос-Анджелес, чтобы получить роль всей своей жизни. Все складывается идеально, до тех пор, пока на одном из прослушиваний она не знакомится с женщиной по имени Эмили. А потом та пропадает. Миа – последняя, кто видел ее живой. Единственная, кто вообще видел ее. И когда Эмили вдруг появляется через несколько дней, Миа уверена: это не она, а совершенно другая, пусть и очень похожая женщина. Но зачем кому-то притворяться ею? Настало время приготовиться к ошеломляющей правде: в этом городе грез никуда не деться от кошмаров. Кастинги, пробы, беспощадная конкуренция: Кэтрин Стэдмен знает кухню Голливуда как свои пять пальцев. Именно это придает истории дополнительное очарование и заставляет с замиранием сердца следить за тем, как саботаж, сексуальное насилие и предательство подпитывают работу Фабрики Грез. «Захватывающая история о кошмарах, сопровождающих погоню за голливудскими мечтами. Это моя любимая книга Стэдмен».– Кэролайн Кепнес «Стэдмен показывает Лос-Анджелес во всей его чудовищной красе. Чтение этой книги очень похоже на просмотр напряженного фильма».– The Washington Post «Потрясающая история о темной стороной Голливуда».– Entertainment Weekly (The Best Thrillers) «Стильный, захватывающий, очень атмосферный триллер. Я не могла оторваться».– Люси Фоли «Гениальный и интригующий триллер, показывающий мир Голливуда изнутри».– Б. А. Пэрис, автор бестселлера «За закрытыми дверями» «Кэтрин Стэдмен погружается под поверхностный лоск Лос-Анджелеса, чтобы показать темную сторону Голливуда с беспощадной правдивостью человека, который пережил это на собственной шкуре. Захватывающая проза и навязчивое стремление докопаться до истины делают историю тревожной и захватывающей. Смена личностей, амбициозные старлетки и циничные руководители; а также гламур, жадность и газлайтинг – идеальное чтение!» – Гарриет Уокер «Аутентичные детали кинобизнеса и хорошо проработанные персонажи… Эта история о голливудском гламуре и жестокости, несомненно, завоюет новых поклонников для Стэдмен».– Этель Бэрримор



Акт исчезновения слушать на видеосервисе Wink.