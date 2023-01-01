Аксенов. Евгений Попов,Александр Кабаков (книга, 2020) слушать онлайн

Аксенов Василий Павлович (1932-2009) – русский писатель и драматург, профессор американских университетов, автор двадцати трех романов, кумир нескольких поколений. "Беседы о друге" Александра Кабакова и Евгения Попова – больше чем мемуары. Это – портрет Художника на фоне его Времени, свободны�й разговор свободных людей о близком человеке, с которым им довелось дружить многие годы бурной, гротескной, фантасмагорической советской и постсоветской жизни. Свидетельства из первых уст, неизвестные истории и редкие документы зачастую опровергают устоявшиеся стереотипы восприятия и самого писателя, и его сочинений.



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