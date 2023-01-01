Акафист «Всецарице». Молитвы, народное творчество (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица (Пантанасса)», находится на Святой Горе Афон в Греции. Она пребывает в Ватопедском монастыре в соборном храме обители слева от царских врат. Время ее написания относится к XVII веку. Икона Преблагословенной Владычицы, получившая наименование «Всецарица», глубоко почитается на Святой Горе и далеко за ее пределами. Этот образ прославился многочисленными чудесами исцелений от мучительного и смертоносного недуга, получившего необычайное распространение в современном мире, – онкологических заболеваний. Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица» на церковно-славянском языке исполняет хор «Диво» из п. Дивеево Нижегородской области (38 мин.). В дополнение к этому акафисту включена запись молебна с акафистом на греческом языке перед подлинным иконописным образом «Всецарица», находящимся на Афоне в монастыре Ватопед (80 мин.). Молебен с акафистом исполняется хором монахов монастыря Ватопед. Известно несколько случаев, когда слушая этот акафист в исполнении монахов исцелилась от онкологии маленькая девочка и получили помощь другие люди.



Акафист «Всецарице» слушать на видеосервисе Wink.