Академия ЗОЖ. Книга 2. Наталья Буланова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Академия ЗОЖ» – роман Натальи Булановой, вторая книга дилогии, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Здесь Опасно Жить вдвойне! Академия, где тело могут угнать, как метлу с парковки. Место, где настоящую меня видят разве что ожившее кредитное чучело, летающее бревно с чудо-грибочкам�и, и тот, кого хотелось бы видеть в этом списке последним. Воровку в моем настоящем теле рьяно защищает красавец-укротитель, тем самым выворачивая мою душу наизнанку, а куратор-дракон хоть сейчас готов жениться на возлюбленной, тело которой я занимаю. Да и, ко всему прочему, брат мой – карликовый кот, оказался тем еще сюрпризом. Но все ли обстоит так, как кажется?



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