Академия ЗОЖ. Книга 1. Наталья Буланова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Академия ЗОЖ» – роман Натальи Булановой, первая книга дилогии, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Здесь Опасно Жить! Академия, где ведьмы помешаны на брендированных колбочках, врачеватели эльфийских кровей отращивают бороды, а эмпаты заменяют настоящие эмоции на синтетические. Место, где маги не едят мясо, чтобы не потерять силу, а трансформаторы носят облегающие штанишки, чтобы при обороте не показаться во всей красе перед публикой. Заведение, где укротители готовы бороться голыми руками с магическими созданиями из Диких земель, лишь бы не потерять физическую форму и силу крови демона… И среди всего этого безобразия затесались я и мой невезучий брат-оборотень…



Академия ЗОЖ слушать на видеосервисе Wink.