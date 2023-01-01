Академия Зла. Испытание ведьмой. Ольга Хусаинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хуже ведьмы – только влюбленная ведьма, а хуже влюбленной – только разочарованная. Ох, плохо усвоили эту прописную истину ректор Академии Зла и декан факультета Контроля… И за какую-то нелепую ошибку – подумаешь, случайно приворожила преподавателя! – перевели меня на этот самый факультет. Но я же ведьма, а ведьмочки должны учиться только на Ведовском факультете! Ничего, они еще пожалеют… И ректор, и декан! Они обязательно пожалеют… Вот увидите! Ведьмочки никогда не сдаются! Могут от страха поседеть, но не сдаться…



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