Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем. Ясмина Сапфир (книга, 2020) слушать онлайн

«Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем» – фантастический роман Ясмины Сапфир, жанр юмористическое фэнтези, попаданцы. Спала я себе как-то спала и встретила незнакомку с зеленым яблоком. И черт же меня дернул попробовать сочный, спелый плод. Все сказки говорят: нельзя брать яблоки у незнакомцев, а уж, тем более, есть их немытыми. И вот я уже в Академии властелинов эмоций. Нет, мы не эмпаты, не управляем чувствами-порывами. Мы читаем их, собираем и обращаем в энергию. Самую разную, в зависимости от задания. Хоть в электричество, хоть в магию. Все в наших руках. В буквальном смысле слова. Вот только незадача. Работать приходится с сумасшедшими, фанатиками, варварами и прочим неадекватом. Увы! Их эмоции самые сильные. Но самое худшее, что в Академии почти ни одного мужчины. Сплошные женщины. Вот как теперь попаданке устраивать личную жизнь? И разглядеть счастье там, где совсем не ожидаешь.



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