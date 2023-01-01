Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем. Ясмина Сапфир
Wink
Аудиокниги
Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем. Ясмина Сапфир

Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем. Ясмина Сапфир (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика397 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Академия властелинов эмоций. Прочтем, заберем, используем» – фантастический роман Ясмины Сапфир, жанр юмористическое фэнтези, попаданцы. Спала я себе как-то спала и встретила незнакомку с зеленым яблоком. И черт же меня дернул попробовать сочный, спелый плод. Все сказки говорят: нельзя брать яблоки у незнакомцев, а уж, тем более, есть их немытыми. И вот я уже в Академии властелинов эмоций. Нет, мы не эмпаты, не управляем чувствами-порывами. Мы читаем их, собираем и обращаем в энергию. Самую разную, в зависимости от задания. Хоть в электричество, хоть в магию. Все в наших руках. В буквальном смысле слова. Вот только незадача. Работать приходится с сумасшедшими, фанатиками, варварами и прочим неадекватом. Увы! Их эмоции самые сильные. Но самое худшее, что в Академии почти ни одного мужчины. Сплошные женщины. Вот как теперь попаданке устраивать личную жизнь? И разглядеть счастье там, где совсем не ожидаешь.

Академия властелинов эмоций слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
397 мин / 06:37

Рейтинг