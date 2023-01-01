Академия темного принца. Ная Геярова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можно ли найти принца в современном городе? Невозможно! Значит нужно идти за ним в другой мир. Меня прокляли. И теперь по ночам я обращаюсь в дракона! Мне удалось узнать, что проклятие может быть снято, если я выйду замуж за принца! Но как найти принца в современном городе? Невозможно! Значит, я п�ойду за ним в другой мир. Но и тут не повезло. Принц оказался темным магом, а за место рядом с ним борются студентки его собственной академии. Но у меня есть цель. И я готова к ней идти! Вот только… Здесь охотятся на драконов!



Академия темного принца слушать на видеосервисе Wink.