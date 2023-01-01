Академия пророчеств и предсказаний. Попасть в пророчество! Юлия Фирсанова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

От автора популярных книг «Дорожные работы по наследству», «Все зло в шоколаде!» и «Чудачка»! Смотрите под ноги, выходя за порог, а то не ровен час споткнетесь и… АПП! Одно неловкое движение, и вы студент факультета блюстителей пророчеств в Академии Предсказаний. Вот так «повезло» Яне Донской. Вместо земного вуза неизвестно что под сенью невидимого древа с непроизносимым названием Игидрейгсиль. А в напарники Яне достались тролль Хаг и юный дракончик Машьелис. Причудливая получилась компания, но дружная! А впереди у них… Уй, чего там только впереди нет! Лишь студенты-пророки и скажут, да и те, небось, напутают так, что поневоле в пророчество угодишь. Да не в одно!



Академия пророчеств и предсказаний слушать на видеосервисе Wink.