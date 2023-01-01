Академия отверженных. Избранница зимы. Анна Одувалова (книга, 2020) слушать онлайн

Я совершила ошибку. Не первую в своей жизни, но за нее меня ждет жестокая расплата: учеба в Академии отверженных. Мне предстоит провести здесь три года, и только тогда меня выпустят «из заключения», если, конечно, я останусь жива. Снег в сентябре – плохое предзнаменование. Едва за мной захлопнулись ворота Академии, жизнь превратилась в холодный ад. Но ошибки прошлого и страхи настоящего меркнут перед одним-единственным желанием: узнать, кто такой Дух зимы и почему он сделал меня своей Избранницей.



Академия отверженных слушать на видеосервисе Wink.