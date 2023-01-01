Академия оборотней: нестандартные. Книга 4. Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Финальная часть тетралогии «Академия оборотней: нестандартные» Выпускной курс в академии – самый сложный. Он наполнен страхом перед выпускными экзаменами и радостным предвкушением самостоятельной жизни. Думаете, по сравнению с этим любовные переживания отходят на второй план? Как бы не квак! (как говорит моя подруга, лягушка-царевна). Мое нестандартное сердце разрывается между чувствами к одному властному оборотню, когда моя вторая ипостась (огромный злобный парень) влюблен в сестру-близнеца моего избранника! Как вам задачка? Вот и я не знаю… А еще мои добрые друзья, единорог и верфокс, подливают зелья в котeл соперничества.



Академия оборотней: нестандартные слушать на видеосервисе Wink.