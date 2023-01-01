Академия на краю гибели. Айзек Азимов (книга, 1982) слушать онлайн

Премия «Хьюго» за лучший роман. Премия «Локус» за лучший роман. Финалист премии «Небьюла» за лучший роман. Премия «Хьюго» за лучшую серию всех времен. Наконец-то разорительное и ожесточенное противостояние между двумя Академиями подошло к концу. Ученые Первой Академии одержали победу, и теперь они возвращаются к давно разработанному плану Гэри Селдона по созданию новой Империи на руинах старой. Но ходят слухи, что Вторая Академия не уничтожена и ее непокорные приверженцы готовят свою месть. Теперь двое изгнанных граждан Академии – отступник член Совета и историк – отправляются на поиски мифической планеты Земля… и доказательства того, что Вторая Академия все еще существует. Диссидент-телепат из Второй Академии тоже отправляется на поиски Земли. Тем временем нечто или некто извне Академий строит планы в соответствии со своей собственной зловещей целью. Вскоре представители как Первой, так и Второй Академии обнаружат, что устремляются в самый конец Вселенной, чтобы встретить свою судьбу.





Академия на краю гибели слушать на видеосервисе Wink.