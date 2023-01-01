Академия мертвых. Основы погодной некромантии. Валентина Савенко
Wink
Аудиокниги
Академия мертвых. Основы погодной некромантии. Валентина Савенко

Академия мертвых. Основы погодной некромантии. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика592 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Академия мертвых. Основы погодной некромантии» – фантастический роман Валентины Савенко, жанр любовное фэнтези. Академия мертвых – лучшее учебное заведение королевства. Здесь величайшие воины прошлого передают знания юным умам. Получить приглашение сюда честь. И упускать такой шанс глупо. Так решила Энджи, когда жених в день экзамена оказался на другом конце страны. Но она и не представляла, в дверь чьего склепа постучит, переодевшись парнем и став студенткой на замену. Зомби, смертельные ловушки и упыри. Древние тайны. И весьма заманчивое предложение. Знала бы Энджи, что ее ждет, гнала жениха до самых ворот академии смерчами!

Академия мертвых слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
592 мин / 09:52

Рейтинг