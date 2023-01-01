Академия мертвых. Основы погодной некромантии. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Академия мертвых. Основы погодной некромантии» – фантастический роман Валентины Савенко, жанр любовное фэнтези. Академия мертвых – лучшее учебное заведение королевства. Здесь величайшие воины прошлого передают знания юным умам. Получить приглашение сюда честь. И упускать такой шанс глупо. Т�ак решила Энджи, когда жених в день экзамена оказался на другом конце страны. Но она и не представляла, в дверь чьего склепа постучит, переодевшись парнем и став студенткой на замену. Зомби, смертельные ловушки и упыри. Древние тайны. И весьма заманчивое предложение. Знала бы Энджи, что ее ждет, гнала жениха до самых ворот академии смерчами!



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