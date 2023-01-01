Академия Магических Талантов. Ольга Шерстобитова
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Академия Магических Талантов. Ольга Шерстобитова

Академия Магических Талантов. Ольга Шерстобитова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика941 мин16+

О книге

Знаете ли вы, что успешный поиск неприятностей – это волшебный дар? Попадаешь в сказочный мир и оказываешься в ледяной пустоши. Поступаешь в Академию Магических Талантов, и тебя подозревают в убийстве предводителя драконов. Влюбляешься в Снежного принца и выясняешь, что перешла дорогу богине. Мой дар просто обязывает ввязываться в приключения, хочу я этого или нет. И остается только одно: наслаждаться происходящим!

Академия Магических Талантов слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
941 мин / 15:41

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