Академия Лакрес. Екатерина Верхова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Потрясающая история о принцессе! Любовь и ненависть, дружба и вражда, страшные тайны и интриги – все это в увлекательном фэнтези Екатерины Верховой. Быть принцессой не так уж и просто. Вместо балов, рыцарей и фрейлин меня ожидает путешествие в Академию Лакрес. Передо мной длинный путь: доказать семье, что я достойна имени рода, обзавестись друзьями и… узнать страшную тайну. Тайну, которая изменит все. И пусть мне только предстоит понять, что такое любовь и ненависть, дружба и вражда, я уже заранее знаю, что справлюсь. Ведь у меня попросту нет выбора…



Академия Лакрес слушать на видеосервисе Wink.