Академия и Империя (Основание). Айзек Азимов (книга, 1952) слушать онлайн

Сюжет

Некогда грандиозная, Галактическая Империя долгое время находится в упадке и постепенно теряет остатки величия и могущества.. Последний имперский генерал, командующий одним из флотов, выходит на след Академии. Он видит в ней реальную угрозу государственному строю. Настало время для решающей схватки между агонизирующей Империей и учеными-отщепенцами из Академии. Вторая часть трилогии «Академия», самого известного цикла Айзека Азимова, получившего премию «Хьюго» как «Лучший книжный сериал всех времен». Азимов начал писать этот цикл в возрасте 21 года и даже не подозревал, что это станет целым этапом в развитии жанра. Вместе с Робертом Хайнлайном и Артуром Кларком он входит в «Большую Тройку» научной фантастики. Продолжение легендарной «Академии» великого Айзека Азимова. Книга из трилогии, названной «Лучшим циклом всех времен». Межзвездные интриги и заговоры на фоне угасающей Галактической Империи. Лонгселлер. По трилогии снимается сериал.



Академия и Империя (Основание) слушать на видеосервисе Wink.