Академия элитных магов. Екатерина Верхова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Екатерины Верховой – «Академия элитных магов». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой. Кто бы мог подумать, что такую как я примут в Академию элитных магов? Уж точно не я. Родители умерли, оставив без средств к существованию, из женского пансиона выгнали со свистом, да и работа у меня, прямо скажем, не завидная. Но все изменилось в один миг, когда на пороге новой жизни показался ректор лучшего учебного заведения. Уж не знаю как, но он почувствовал во мне сильную магию! Помимо прочего, я стану темой курсовой работы принца, обзаведусь друзьями и врагами и стану участницей в ежегодных магических межуниверситетских соревнований! На счету актрисы Дины Бобылeвой дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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