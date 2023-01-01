Академия Арфен. Корона Эллгаров. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Академия Арфен. Корона Эллгаров» – вторую книгу серии «Академия Арфен». Книга прочитана популярной артисткой, радиоведущей, актрисой дубляжа – Аллой Човжик. Что общего у двух недавних врагов? Желание обрести свободу и следовать за своей мечтой. Рейн, открывая тайну своего рождения, не собирается играть по правилам рода и возвращается в Арфен. Его звериная суть вновь неподконтрольна из-за предательства матери, и дракон доверяется мастерам академии, чтобы обуздать свою силу. Опальный принц Ирс Эллгар полон ненависти к правящему королю, как и народ королевства. Великий соблазн – принять корону из рук таинственной силы, обещающей власть, но в обмен ввергнуть мир в войну. Готов ли принц заплатить такую цену и продолжить деяния кровавой династии или же доверится сердцу? Содержание серии: 1.



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